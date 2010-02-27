Полноцветный размером А6 с двух сторон
Разработка этикеток для всей линейки продукта.
Интересует разработка дизайна этикеток для продукции на acmelight.com.ua
На всю линейку краскок 10 типов .
В предложении указать:
- сроки
-стоимость
-примеры аналогичных работ
Заявки фрилансеров
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