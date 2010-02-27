Разработка этикеток для всей линейки продукта.

СРОЧНО! Для удаленного сотрудничества нужно несколько хороших верстальщиков в глянцевый журнал форма та А5, полноцветный. На выходе нужны исходники в InDesign CS3 с отключенными плагинами (стиль верстк и похож на журналы "Maxim" и "Men`s Health"). ...