Задание такое – сделать односторонний плакат на примере образца. Размер 8.5x11, т.е. примерно А4 Вверху вместо трактора и человека нужно поставить машины такси. Одну красную(union taxi) слева и желтую справа(yellow cab) примерные фотки есть ...
Дизайн сертификата для сайта
Нужно сделать шаблон сертификата акций (см. в приложении) для сайта.
Вместо красных прямоугольников должно быть место или красивая ячейка для ввода потом соответствующих данных. Можете добавить какие-нибудь узоры или ещё что-то для красоты.
Основной цвет - тёмно зелёный чтобы гармонировал с сайтом http://doxod.su
Шаблон для бланка http://doxod.su/m.home/uses.png или можете взять свой подобного цвета, но такого-же размера.
Всё нужно сделать красиво. Если не уверены что сможете нормально сделать, то и не тратьте своё и моё время.
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