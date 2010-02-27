Дизайн сертификата для сайта

Нужно сделать шаблон сертификата акций (см. в приложении) для сайта.

Вместо красных прямоугольников должно быть место или красивая ячейка для ввода потом соответствующих данных. Можете добавить какие-нибудь узоры или ещё что-то для красоты.

Основной цвет - тёмно зелёный чтобы гармонировал с сайтом http://doxod.su

Шаблон для бланка http://doxod.su/m.home/uses.png или можете взять свой подобного цвета, но такого-же размера.

Всё нужно сделать красиво. Если не уверены что сможете нормально сделать, то и не тратьте своё и моё время.