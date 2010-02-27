Дизайн клубной карточки

Необходимо разработать дизайн двухсторонней клубной карточки (автоклуб).

Макет готовый к печати.

Цена, icq, и ссылка на подобного типа работу(общее портфолио рассматривать даже не буду, так как дизайнеров "море" на всех времени не хватит).