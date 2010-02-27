Нужно сделать визуальную составляющую каталога, готовый макет на печать: оформление картинками, оформление титульной страницы и всех остальных. Текст предоставлятся, а вы соответсвенно его вставляете туда и также оформляете. Тематика - одежда и аксессуары. ...
Дизайн клубной карточки
Необходимо разработать дизайн двухсторонней клубной карточки (автоклуб).
Макет готовый к печати.
Цена, icq, и ссылка на подобного типа работу(общее портфолио рассматривать даже не буду, так как дизайнеров "море" на всех времени не хватит).
Заявки фрилансеров
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