Создание и оформление каталога-буклета

Нужно сделать визуальную составляющую каталога, готовый макет на печать: оформление картинками, оформление титульной страницы и всех остальных. Текст предоставлятся, а вы соответсвенно его вставляете туда и также оформляете. Тематика - одежда и аксессуары. Буклет будет состоять где-то из 15-20 страниц, размер - А5.

Оставляйте заявки здесь или пишите на [email protected], icq 343872319.