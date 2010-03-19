Плакат 8.5"x11" на Советскую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок365 просмотров

Задание такое – сделать односторонний плакат на примере образца. Размер 8.5x11, т.е. примерно А4

Вверху вместо трактора и человека нужно поставить машины такси. Одну красную(union taxi) слева и желтую справа(yellow cab) примерные фотки есть в архиве. Машины должны быть с шашками (спец. лампа на крыше “Taxi”)

Вверху между машинами голова Сталина.

Внизу, так же как и на примере, Советский герб и гербовая печать

Полное ТЗ в архиве.

http://www.marioprint.com/work/CCCP.rar

15 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Radik
Радик 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Радик проявил себя очень старательным и ответственным исполнителем, что очень важно в работе. Рекомендую.
Надежный заказчик. Надеюсь будем работать еще.

Заявки фрилансеров

Radik
Радик 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн клубной карточки

    Необходимо разработать дизайн двухсторонней клубной карточки (автоклуб). Макет готовый к печати. Цена, icq, и ссылка на подобного типа работу(общее портфолио рассматривать даже не буду, так как дизайнеров "море" на ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание и оформление каталога-буклета

    $50

    Нужно сделать визуальную составляющую каталога, готовый макет на печать: оформление картинками, оформление титульной страницы и всех остальных. Текст предоставлятся, а вы соответсвенно его вставляете туда и также оформляете. Тематика - одежда и аксессуары. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Каталог товаров - 4000 наименований.

    $500

    Требуется нарисовать бумажный каталог с продукцией sokolplus.ru. там около 4000 наименований, 400 коллекций (получится около 400 страниц с плиткой плюс страницы с описанием заводов). страницы с плиткой должны иметь одинаковую структуру, ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать визитку

    Двухсторонняя, на синем фоне 1) Логотип+Адрес+Режим работы 2) 5 видов продукции + картинку вставить Логотип в векторе дам. На выходе - cdr Оставляйте предложения, ВНИМАНИЕ Свяжусь сам, ...

    Верстка полиграфии33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн листовки А6, листовки А5 и лифлета.

    $200

    Профиль компании недвижимость, цель - продвинуть риелторские и юридические услуги. Нужен дизайн листовки формата А5 односторонний для размещения ТТ( тейбл-тентов) в кофейнях на столик ах, А6 тоже односторонние( в кофейнях, магазинах), и лифлет(2 ...

    Верстка полиграфии38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Пределать макет срочно

    $10

    Необходимо срочно переделать макет в буклет на другой размер с изменением текста, дизайн и картинки неменяем. Исходник по почте. Новый размер макета: 205х125

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн рекламной листовки

    Привет! Требуется создать дизайн рекламной листовки, рассказывающей о преимуществах продукта. 4+0, тематика - право. От Вас цена и сроки. Работу доверю исключительно профессионалу с хорошим портфолио по полиграфии.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка глянцевого журнала

    СРОЧНО! Для удаленного сотрудничества нужно несколько хороших верстальщиков в глянцевый журнал форма та А5, полноцветный. На выходе нужны исходники в InDesign CS3 с отключенными плагинами (стиль верстк и похож на журналы "Maxim" и "Men`s Health"). ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад