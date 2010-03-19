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Плакат 8.5"x11" на Советскую тематику
Задание такое – сделать односторонний плакат на примере образца. Размер 8.5x11, т.е. примерно А4
Вверху вместо трактора и человека нужно поставить машины такси. Одну красную(union taxi) слева и желтую справа(yellow cab) примерные фотки есть в архиве. Машины должны быть с шашками (спец. лампа на крыше “Taxi”)
Вверху между машинами голова Сталина.
Внизу, так же как и на примере, Советский герб и гербовая печать
Полное ТЗ в архиве.
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