Плакат 8.5"x11" на Советскую тематику

Задание такое – сделать односторонний плакат на примере образца. Размер 8.5x11, т.е. примерно А4

Вверху вместо трактора и человека нужно поставить машины такси. Одну красную(union taxi) слева и желтую справа(yellow cab) примерные фотки есть в архиве. Машины должны быть с шашками (спец. лампа на крыше “Taxi”)

Вверху между машинами голова Сталина.

Внизу, так же как и на примере, Советский герб и гербовая печать

Полное ТЗ в архиве.

http://www.marioprint.com/work/CCCP.rar