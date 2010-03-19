Флаер-меню для пиццерии, размер 11"x17"

Здравствуйте.

Нужно сделать максимально приближенную копию оригинала меню, включая картинки блюд и оформления. Срок не более 2-3 дней. Размер 11 на 17дюймов, это примерно формат А3. Флаер сложенный в 3 раза.

Требуется специалист знающий специфику и нюансы полиграфической печати.

Скан старого меню в архиве. Кроме скана никакой информации больше нет. Картинок, текста и исходников нет, есть только скан в архиве. Подходящие клипарты нужно найти самостоятельно.

*Картинки не должны быть один в один, а просто максимально приближенные к оригиналу.

Скан здесь - http://marioprint.com/work/scan.rar

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Спасибо.