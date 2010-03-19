Нужно сделать дизайн визитки компании, в стиле дизайна сайта http://www.medovichok.com/ Формат: .ai Фон - белый, цвета - зеленый, желтый, черный
Флаер-меню для пиццерии, размер 11"x17"
Здравствуйте.
Нужно сделать максимально приближенную копию оригинала меню, включая картинки блюд и оформления. Срок не более 2-3 дней. Размер 11 на 17дюймов, это примерно формат А3. Флаер сложенный в 3 раза.
Требуется специалист знающий специфику и нюансы полиграфической печати.
Скан старого меню в архиве. Кроме скана никакой информации больше нет. Картинок, текста и исходников нет, есть только скан в архиве. Подходящие клипарты нужно найти самостоятельно.
*Картинки не должны быть один в один, а просто максимально приближенные к оригиналу.
Скан здесь - http://marioprint.com/work/scan.rar
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Спасибо.
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