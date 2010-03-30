Дизайн визитки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок349 просмотров

Нужно сделать дизайн визитки компании, в стиле дизайна сайта http://www.medovichok.com/

Формат: .ai

Фон - белый, цвета - зеленый, желтый, черный

15 лет назад
Communic_Company
Виктория 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Отличная работа! Сразу же сделала Евгению и наш следующий заказ по дизайну, и тоже все довольны. Рисует красиво и очень внимательно относится к пожеланиям заказчика. Приятно и продуктивно работать с таким человеком. Рекомендую!
Отличный заказчик!! Оплата 100%! Приятно работать! Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
15 лет назад

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