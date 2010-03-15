Макет бумажного стакана

# 1 — $ 30

Для сети быстрого питания «Буфет» www.bufet.ua необходимо разработать макет для бумажного стакана.

150 мл - высота 100мм, ширина 200мм

220 мл - высота 110мм, ширина 220мм

Примеры подобной продукции: http://ecocup.com.ua/product.html

Требования производителя: http://ecocup.com.ua/zakaz.html

Требования к макету:

- цвет логотипа «Буфет» — оранжевый (в прикрепленном файле)

- полноцветный рисунок (печать CMYK. PANTONE не использовать!)

- указать адрес сайта «www.bufet.ua»

- должна присутствовать надпись «осторожно! Горячее!»

- важные элементы не должны находиться на краю макета.

Для просмотра работы желательно предоставить эскиз в развернутом виде и в форме стакана.

Окончательный макет принимается в электронном виде в формате Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop. Векторные элементы предоставляются в векторном формате *.cdr, *.eps, *.ai, растровые элементы – в растровых форматах *.tif, *.psd, все элементы должны быть отдельными "слоями" (Layers), режим CMYK, разрешение от 300 dpi.