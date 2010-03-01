Pdf каталог товаров

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки321 просмотр

Нужен каталог (в pdf). Приблизительно 40-50 страниц.

Требуется создать дизайн обложки и страниц, где-то 3-4 штуки. После этого сверстать катало, который выберет заказчик.

Информацию для верстки надо будет взять из других pdf каталогов (4 каталога).

15 лет назад
art_trend
Тренд 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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