Здравствуйте. Нужно сделать максимально приближенную копию оригинала меню, включая картинки блюд и оформления. Срок не более 2-3 дней. Размер 11 на 17дюймов, это примерно формат А3. Флаер сложенный в 3 раза. Требуется ...
Создание корпоративной визитки
Необходимо создать корпоративную визитку.
Задание приводится ниже. Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылку на Ваш работы.
Задание
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Общие требования:
1) Макет должен быть строго заверстан в формат 55 на 90 мм
2) Расположение текста – горизонтально, по широкому краю
3) Цвет расположения основных текстовых блоков – белый
4) Формат предоставления макета - Adobe Illustrator 10 и ниже (форматы *.ai , *.eps)
5) Цветовая палитра – СМУК либо Pantone (с четким указанием номеров пантонов)
6) Все элементы "навылет" должны выступать за края реза минимум на 3 мм
7) Все объекты внутри печатного поля должны отстоять от края реза минимум на 4мм
8) Шрифты НЕ переведены в кривые, кроме того, должны быть приложены все необходимые файлы поддержки: шрифты, графические файлы.
9) Должны быть представлены полные шрифтовые гарнитуры (Plain, Bold, Italic, Bold-Italic).
10) Нежелательна верстка системными шрифтами (шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS). Предпочтительны к использованию шрифты без засечек (sans serif)
11) Чёрный текст в макете должен иметь следующие параметры в цветовой модели CMYK: 0,0,0,100
12) Визитка должна быть выполнена в корпоративных цветах. Корпоративные цвета в системе Pantone:
Св. серый – 8321С
Темно-серый – 5615С
Фиолетовый – 5195С
Темно-красный – 1805С
Светло-красный – warm red C
13) На визитке должен присутствовать логотип, слоган «Ваш личный агент на рынке труда», web-адрес сайта www.vip-career.ru
14) На визитке должны присутствовать два информационных блока
15) Визитка должна органично сочетаться с сайтом http://www.vip-career.ru
Информационный блок № 1 должен содержать следующую информацию:
Александр Иванов
Руководитель отдела профессионального и карьерного развития
Информационный блок №2
125167, Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 3, офис 912
Тел./ Факс: (495) 780 55 32
e-mail: [email protected]
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