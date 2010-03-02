Создание корпоративной визитки

Необходимо создать корпоративную визитку.

Задание приводится ниже. Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылку на Ваш работы.

Задание

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Общие требования:

1) Макет должен быть строго заверстан в формат 55 на 90 мм

2) Расположение текста – горизонтально, по широкому краю

3) Цвет расположения основных текстовых блоков – белый

4) Формат предоставления макета - Adobe Illustrator 10 и ниже (форматы *.ai , *.eps)

5) Цветовая палитра – СМУК либо Pantone (с четким указанием номеров пантонов)

6) Все элементы "навылет" должны выступать за края реза минимум на 3 мм

7) Все объекты внутри печатного поля должны отстоять от края реза минимум на 4мм

8) Шрифты НЕ переведены в кривые, кроме того, должны быть приложены все необходимые файлы поддержки: шрифты, графические файлы.

9) Должны быть представлены полные шрифтовые гарнитуры (Plain, Bold, Italic, Bold-Italic).

10) Нежелательна верстка системными шрифтами (шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS). Предпочтительны к использованию шрифты без засечек (sans serif)

11) Чёрный текст в макете должен иметь следующие параметры в цветовой модели CMYK: 0,0,0,100

12) Визитка должна быть выполнена в корпоративных цветах. Корпоративные цвета в системе Pantone:

Св. серый – 8321С

Темно-серый – 5615С

Фиолетовый – 5195С

Темно-красный – 1805С

Светло-красный – warm red C

13) На визитке должен присутствовать логотип, слоган «Ваш личный агент на рынке труда», web-адрес сайта www.vip-career.ru

14) На визитке должны присутствовать два информационных блока

15) Визитка должна органично сочетаться с сайтом http://www.vip-career.ru

Информационный блок № 1 должен содержать следующую информацию:

Александр Иванов

Руководитель отдела профессионального и карьерного развития

Информационный блок №2

125167, Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 3, офис 912

Тел./ Факс: (495) 780 55 32

e-mail: [email protected]