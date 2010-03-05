Редактирование флаера

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен23 заявки435 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо отредактировать флаер 210 х 98 мм- добавить-убрать картинки-текст.

Сделать нужно быстро :)

15 лет назад
liolika
Ольга 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mishust
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено быстро и качественно. Рекомендую. Евгений, спасибо за работу :)
Работа была оплачена, причем сверх заявленной суммы. Милая, приятная в общении девушка, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

mishust
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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