Этикетки на продукцию (уже нарисованы)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок386 просмотров

Требуется отрисовать этикетки на продукцию, сами этикетки дизайнер нарисовал (но к сожалению пропал), нужно сделать их в векторе, чтобы их соответственно смогли напечатать в типографии.

Необходимо сделать по макетам точные копии в кореле следующие этикетки:

ТОСОЛ

- тосол А40М

- тосол А65М

- тосол АМ концентрат

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

- теплоноситель - 20

- теплоноситель - 30

- теплоноситель - 65

ВОДНО-ГЛИКОЛЕВАЯ СМЕСЬ

- раствор этиленгликоля в воде

- раствор диэтиленгликоля в воде

- раствор триэтиленгликоля в воде

В этикетке ВОДНО-ГЛИКОЛЕВАЯ СМЕСЬ необходимо заменить следующий текст:

ТЕКСТ, ПРИВЕДЕННЫЙ НА МАКЕТЕ

Условия хранения: продукт хранят в герметично закрытых емкостях, в крытых неотапливаемых складских помещениях при температуре от - 30ºС до + 30ºС, требуется обеспечить хорошее проветривание.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи источника огня.

При открывании бочек перед применением учитывать возможность наличия в бочках избыточного давления.

ТЕКСТ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕСТИТЬ НА НОВОЙ ЭТИКЕТКЕ

Условия хранения: продукт хранят в герметично закрытых емкостях, в крытых неотапливаемых складских помещениях при температурном диапазоне: от температуры кристаллизации, указанной в паспорте на каждую партию продукции, до +30ºС. Требуется обеспечить хорошее проветривание.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи источника огня.

При открывании бочек перед применением учитывать возможность наличия в бочках избыточного давления.

Размеры этикеток:

- тосол - В165 х Ш135

- теплоноситель - В165 х Ш135

- водно-гликолевая смесь - В165 х Ш135

- стеклоомывающая жидкость - В95 х Ш80

+ если сработаемся то исполнителю закажем еще одну этикетку на стеклоомывающую жидкость в таком же стиле как и предыдущие за дополнительное вознаграждение.

И вообще интересует человек с последующим сотрудничеством, так как местный дизайнер крайне необязательный и днем с огнем не найдешь его, поэтому ищем адекватного человека!

Оплата следующим образом будет:

Разделим общую сумму на 3 этапа (каждый этап это продукция) как только будет сделано все по одному этапу, оплачиваем его и так по очередности.

Возможны Ваши варианты.

Оплата через WMT

WMR или WMZ

Имеется персональный аттестат

Условия:

Исполнителю предоставим этикетки в jpg формате довольна-таки хорошего качества (без шума и водных знаков) по которым и должен будет быть изготовлен макет в векторе (9 штук/ 3 стиля).

Бюджет 950 рублей (возможно оговорить более детально)

Также если Вам легче сделать новую этикетку можем посмотреть и новую, главное чтобы было аккуратно и и со вкусом :)

15 лет назад
Antmax
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DymsM
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

DymsM
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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