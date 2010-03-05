Требуется разработать дизайн макетов: - 2 визитки 4+4 - штендер двусторонний - щит односторонний - листовка 4+4 Все для одной организации, т.е. единый стиль в принципе. ...
Этикетки на продукцию (уже нарисованы)
Требуется отрисовать этикетки на продукцию, сами этикетки дизайнер нарисовал (но к сожалению пропал), нужно сделать их в векторе, чтобы их соответственно смогли напечатать в типографии.
Необходимо сделать по макетам точные копии в кореле следующие этикетки:
ТОСОЛ
- тосол А40М
- тосол А65М
- тосол АМ концентрат
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
- теплоноситель - 20
- теплоноситель - 30
- теплоноситель - 65
ВОДНО-ГЛИКОЛЕВАЯ СМЕСЬ
- раствор этиленгликоля в воде
- раствор диэтиленгликоля в воде
- раствор триэтиленгликоля в воде
В этикетке ВОДНО-ГЛИКОЛЕВАЯ СМЕСЬ необходимо заменить следующий текст:
ТЕКСТ, ПРИВЕДЕННЫЙ НА МАКЕТЕ
Условия хранения: продукт хранят в герметично закрытых емкостях, в крытых неотапливаемых складских помещениях при температуре от - 30ºС до + 30ºС, требуется обеспечить хорошее проветривание.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи источника огня.
При открывании бочек перед применением учитывать возможность наличия в бочках избыточного давления.
ТЕКСТ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕСТИТЬ НА НОВОЙ ЭТИКЕТКЕ
Условия хранения: продукт хранят в герметично закрытых емкостях, в крытых неотапливаемых складских помещениях при температурном диапазоне: от температуры кристаллизации, указанной в паспорте на каждую партию продукции, до +30ºС. Требуется обеспечить хорошее проветривание.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи источника огня.
При открывании бочек перед применением учитывать возможность наличия в бочках избыточного давления.
Размеры этикеток:
- тосол - В165 х Ш135
- теплоноситель - В165 х Ш135
- водно-гликолевая смесь - В165 х Ш135
- стеклоомывающая жидкость - В95 х Ш80
+ если сработаемся то исполнителю закажем еще одну этикетку на стеклоомывающую жидкость в таком же стиле как и предыдущие за дополнительное вознаграждение.
И вообще интересует человек с последующим сотрудничеством, так как местный дизайнер крайне необязательный и днем с огнем не найдешь его, поэтому ищем адекватного человека!
Оплата следующим образом будет:
Разделим общую сумму на 3 этапа (каждый этап это продукция) как только будет сделано все по одному этапу, оплачиваем его и так по очередности.
Возможны Ваши варианты.
Оплата через WMT
WMR или WMZ
Имеется персональный аттестат
Условия:
Исполнителю предоставим этикетки в jpg формате довольна-таки хорошего качества (без шума и водных знаков) по которым и должен будет быть изготовлен макет в векторе (9 штук/ 3 стиля).
Бюджет 950 рублей (возможно оговорить более детально)
Также если Вам легче сделать новую этикетку можем посмотреть и новую, главное чтобы было аккуратно и и со вкусом :)
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн упаковки и инструкции к персональному трекеру. Все материалы с описанием находятся во вложениях. Перед тем как приступить к верстке материалов, необходимо предложить концептуальный внешний вид (лицо) упаковки и инструкции, ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен 1 "крутой" рекламный каталог: 16 страниц+твердый переплет. Фирма занимается косметикой. Напишите срок и цену.Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Здравствуйте. Необходимо отредактировать флаер 210 х 98 мм- добавить-убрать картинки-текст. Сделать нужно быстро :)Завершен15 лет назад
Необходимо создать корпоративную визитку. Задание приводится ниже. Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылку на Ваш работы. Задание ============================================== Общие требования: 1) Макет должен быть строго заверстан ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать максимально приближенную копию оригинала меню, включая картинки блюд и оформления. Срок не более 2-3 дней. Размер 11 на 17дюймов, это примерно формат А3. Флаер сложенный в 3 раза. Требуется ...Завершен15 лет назад
- $5
Нужно сделать дизайн визитки компании, в стиле дизайна сайта http://www.medovichok.com/ Формат: .ai Фон - белый, цвета - зеленый, желтый, черныйЗавершен15 лет назад
- $250
Нужен каталог (в pdf). Приблизительно 40-50 страниц. Требуется создать дизайн обложки и страниц, где-то 3-4 штуки. После этого сверстать катало, который выберет заказчик. Информацию для верстки надо будет взять из других ...Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Для сети быстрого питания «Буфет» www.bufet.ua необходимо разработать макет для бумажного стакана. 150 мл - высота 100мм, ширина 200мм 220 мл - высота 110мм, ширина 220мм ...Завершен15 лет назад
Есть макет фирменного бланка в psd - делал для полиграфии. В итоге заказчику приспичело иметь такой бланк в Microsoft office. Желательно 1 в 1 к файлу psd. На выходе должен появится готовый шаблон MO ...Закрыт15 лет назад