Разработка фирменного стиля продукта

# 1 — $ 50

Необходимо разработать дизайн упаковки и инструкции к персональному трекеру.

Все материалы с описанием находятся во вложениях. Перед тем как приступить к верстке материалов, необходимо предложить концептуальный внешний вид (лицо) упаковки и инструкции, который должен выглядеть в едином стиле.

Тот кто в конкурсе предложит наиболее интересный варианта стиля и будет дорабатывать материалы (верстать).

Немного о продукте: GH 3000 представляет собой мобильный телефон с интегрированным А-GPS-приемником. Это

устройство предназначено для слежения за перемещением и защиты людей, груза или других вещей. A-GPS-приемник позволяет определять местонахождение устройства и передавать полученные данные. Устройство имеет возможность передавать голосовые сообщения, то есть может использоваться как мобильный телефон.

Наиболее близкие объекты которые могут использоваться в дизайне: космические спутники, защищенные дети (наиболее интересный объект), защищеные пожилые люди, защищенные ценности и грузы

Корпоративные цвета: зеленый, синий, серый (см в логотипе), которыми и желательно наполнить дизайны.

Материалы выложены по ссылке http://www.sendspace.com/file/resyb7

Если будут дополнительные вопросы, то пишите в личку