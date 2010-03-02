Разработка фирменного стиля продукта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок997 просмотров
#1$50

Необходимо разработать дизайн упаковки и инструкции к персональному трекеру.

Все материалы с описанием находятся во вложениях. Перед тем как приступить к верстке материалов, необходимо предложить концептуальный внешний вид (лицо) упаковки и инструкции, который должен выглядеть в едином стиле.

Тот кто в конкурсе предложит наиболее интересный варианта стиля и будет дорабатывать материалы (верстать).

Немного о продукте: GH 3000 представляет собой мобильный телефон с интегрированным А-GPS-приемником. Это

устройство предназначено для слежения за перемещением и защиты людей, груза или других вещей. A-GPS-приемник позволяет определять местонахождение устройства и передавать полученные данные. Устройство имеет возможность передавать голосовые сообщения, то есть может использоваться как мобильный телефон.

Наиболее близкие объекты которые могут использоваться в дизайне: космические спутники, защищенные дети (наиболее интересный объект), защищеные пожилые люди, защищенные ценности и грузы

Корпоративные цвета: зеленый, синий, серый (см в логотипе), которыми и желательно наполнить дизайны.

Материалы выложены по ссылке http://www.sendspace.com/file/resyb7

Если будут дополнительные вопросы, то пишите в личку

15 лет назад
apmonioz
Petr 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание корпоративной визитки

    Необходимо создать корпоративную визитку. Задание приводится ниже. Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылку на Ваш работы. Задание ============================================== Общие требования: 1) Макет должен быть строго заверстан ...

    macOS
    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флаер-меню для пиццерии, размер 11"x17"

    Здравствуйте. Нужно сделать максимально приближенную копию оригинала меню, включая картинки блюд и оформления. Срок не более 2-3 дней. Размер 11 на 17дюймов, это примерно формат А3. Флаер сложенный в 3 раза. Требуется ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн визитки

    $5

    Нужно сделать дизайн визитки компании, в стиле дизайна сайта http://www.medovichok.com/ Формат: .ai Фон - белый, цвета - зеленый, желтый, черный

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Pdf каталог товаров

    $250

    Нужен каталог (в pdf). Приблизительно 40-50 страниц. Требуется создать дизайн обложки и страниц, где-то 3-4 штуки. После этого сверстать катало, который выберет заказчик. Информацию для верстки надо будет взять из других ...

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макет бумажного стакана

    $30

    Для сети быстрого питания «Буфет» www.bufet.ua необходимо разработать макет для бумажного стакана. 150 мл - высота 100мм, ширина 200мм 220 мл - высота 110мм, ширина 220мм ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать из psd документ Microsoft Office Word

    Есть макет фирменного бланка в psd - делал для полиграфии. В итоге заказчику приспичело иметь такой бланк в Microsoft office. Желательно 1 в 1 к файлу psd. На выходе должен появится готовый шаблон MO ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сертификата для сайта

    Нужно сделать шаблон сертификата акций (см. в приложении) для сайта. Вместо красных прямоугольников должно быть место или красивая ячейка для ввода потом соответствующих данных. Можете добавить какие-нибудь узоры или ещё что-то для красоты. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Плакат 8.5"x11" на Советскую тематику

    Задание такое – сделать односторонний плакат на примере образца. Размер 8.5x11, т.е. примерно А4 Вверху вместо трактора и человека нужно поставить машины такси. Одну красную(union taxi) слева и желтую справа(yellow cab) примерные фотки есть ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад