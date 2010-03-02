2 визитки, листовка, штендер, щит

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт28 заявок360 просмотров

Требуется разработать дизайн макетов:

- 2 визитки 4+4

- штендер двусторонний

- щит односторонний

- листовка 4+4

Все для одной организации, т.е. единый стиль в принципе.

Сразу указывайте цену за все, сроки, телефон (можно в личку), примеры работ.

Предпочтение Москва, так как заказы будут постоянно. В последующем возможно трудоустройство.

Этот заказ без предоплаты. Т.е. макеты утвердили - 50%, доделали - остальное.

15 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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