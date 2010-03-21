Требуется отрисовать этикетки на продукцию, сами этикетки дизайнер нарисовал (но к сожалению пропал), нужно сделать их в векторе, чтобы их соответственно смогли напечатать в типографии. Необходимо сделать по макетам точные копии в ...
Оформление разворота А3
Всем привет.
Имеется макет формата А3 буклета, который будет использован в качестве раздаточного материала для слушателей. Тематику буклета можете узнать, прочитав текст в прикрепленном файле "text_pill.rar". Именно этот файл надо "отдизанерить". Как то: добавить элементы оформления, картинки (презентацию на эту же тему качать тут: files.mail.ru/KUVSG4) в общем сделать, чтобы это выглядело по-европейски круто.
Сроки достаточно сжатые. Нам сегодня-завтра уже нужен хоть какой-то черновик.
Доп. инфа по :
почта: [email protected]
icq: 446700
skype: pavlov.s.a.
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