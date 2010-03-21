Оформление разворота А3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок341 просмотр

Всем привет.

Имеется макет формата А3 буклета, который будет использован в качестве раздаточного материала для слушателей. Тематику буклета можете узнать, прочитав текст в прикрепленном файле "text_pill.rar". Именно этот файл надо "отдизанерить". Как то: добавить элементы оформления, картинки (презентацию на эту же тему качать тут: files.mail.ru/KUVSG4) в общем сделать, чтобы это выглядело по-европейски круто.

Сроки достаточно сжатые. Нам сегодня-завтра уже нужен хоть какой-то черновик.

Доп. инфа по :

почта: [email protected]

icq: 446700

skype: pavlov.s.a.

15 лет назад
SPavlov
Sergey 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

den_suhoff
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Замечательный дизайнер / верстальщик с индивидуальным видением и отличным чувством стиля. В общем, портфолио само говорит за человека. Очень доволен сотрудничеством...продолжаем работать! Мои рекомендации.
Приятно работать с таким заказчиком! Рад сотрудничеству!!!

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den_suhoff
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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