Мне необходим дизайнер для разработки упаковки. Направление: линейка бюджетных фотокамер, единая концепция для нескольких моделей. Подробности при встрече со мной и руководителем направления. Напишу, что у нас уже есть: лого, цветность, размеры ...
Буклеты для печати
Необходимо нарисовать коробку для программы, буклеты для печатати все параметры сообщу отдельно.
Также необходимо нарисовать логотип для программы.
Обязательно присылайте ссылки на ваши предыдущие работы(портфолио)
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