Листовка A4 с двумя видами рекламного дизайна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок333 просмотра

Здравствуйте. Нужно сделать дизайн и подготовить на печать дизайн для двух компаний. Каждая из них будет занимать половину от формата А4 с внешней и внутренней стороны.

В архиве представлены примерные дизайны исполнения с текстом и картинками. но ВНИМАНИЕ просто копировать дизайн пример не нужно. Можно взять с него стиль исполнения и цвета. Недостающие картинки нужно найти самостоятельно.

http://depositfiles.com/files/f29yuu8ga

Информация в архиве, срок исполнения 1 день.

Предложения писать со СРОКОМ и СТОИМОСТЬЮ (по правилам WebLancer), пожалуйста в личку ничего не пишите.

Если у вас уже есть подобные готовые работы. то пожалуйста дайте ссылку.

Спасибо.

15 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Сделано быстро и четко. Рекомендую.
Хороший заказчик, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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