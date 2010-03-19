Необходимо нарисовать коробку для программы, буклеты для печатати все параметры сообщу отдельно. Также необходимо нарисовать логотип для программы. Обязательно присылайте ссылки на ваши предыдущие работы(портфолио)
Листовка A4 с двумя видами рекламного дизайна
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн и подготовить на печать дизайн для двух компаний. Каждая из них будет занимать половину от формата А4 с внешней и внутренней стороны.
В архиве представлены примерные дизайны исполнения с текстом и картинками. но ВНИМАНИЕ просто копировать дизайн пример не нужно. Можно взять с него стиль исполнения и цвета. Недостающие картинки нужно найти самостоятельно.
http://depositfiles.com/files/f29yuu8ga
Информация в архиве, срок исполнения 1 день.
Предложения писать со СРОКОМ и СТОИМОСТЬЮ (по правилам WebLancer), пожалуйста в личку ничего не пишите.
Если у вас уже есть подобные готовые работы. то пожалуйста дайте ссылку.
Спасибо.
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