Создать открытку/поздравление с рождением сына

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок357 просмотров

Создать красивую открытку. Поздравление с рождением сына. Текст поздравления предоставлю. Формат А4 (чтобы потом сложить вдвое как открытку). срок до 14-00 7.03.10г.

15 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Листовка A4 с двумя видами рекламного дизайна

    $50

    Здравствуйте. Нужно сделать дизайн и подготовить на печать дизайн для двух компаний. Каждая из них будет занимать половину от формата А4 с внешней и внутренней стороны. В архиве представлены примерные дизайны исполнения ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Буклеты для печати

    Необходимо нарисовать коробку для программы, буклеты для печатати все параметры сообщу отдельно. Также необходимо нарисовать логотип для программы. Обязательно присылайте ссылки на ваши предыдущие работы(портфолио)

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн упаковки

    $250

    Мне необходим дизайнер для разработки упаковки. Направление: линейка бюджетных фотокамер, единая концепция для нескольких моделей. Подробности при встрече со мной и руководителем направления. Напишу, что у нас уже есть: лого, цветность, размеры ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оформление разворота А3

    $50

    Всем привет. Имеется макет формата А3 буклета, который будет использован в качестве раздаточного материала для слушателей. Тематику буклета можете узнать, прочитав текст в прикрепленном файле "text_pill.rar". Именно этот файл ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Этикетки на продукцию (уже нарисованы)

    Требуется отрисовать этикетки на продукцию, сами этикетки дизайнер нарисовал (но к сожалению пропал), нужно сделать их в векторе, чтобы их соответственно смогли напечатать в типографии. Необходимо сделать по макетам точные копии в ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка фирменного стиля продукта

    $50

    Необходимо разработать дизайн упаковки и инструкции к персональному трекеру. Все материалы с описанием находятся во вложениях. Перед тем как приступить к верстке материалов, необходимо предложить концептуальный внешний вид (лицо) упаковки и инструкции, ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание корпоративной визитки

    Необходимо создать корпоративную визитку. Задание приводится ниже. Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылку на Ваш работы. Задание ============================================== Общие требования: 1) Макет должен быть строго заверстан ...

    macOS
    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад