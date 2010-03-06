Создать красивую открытку. Поздравление с рождением сына. Текст поздравления предоставлю. Формат А4 (чтобы потом сложить вдвое как открытку). срок до 14-00 7.03.10г.
2-хсторонний абонемент
Нужно сделать 2-хсторонний абонемент для занятий йогой. На лицевой стороне будет текст и контакты, на тыльной - квадраты для отметок посещенных занятий.
Всего должно быть 4 варианта тыльной стороны - с 4-мя, 8, 12 и 16 квадратами.
Вышлю примерный образец абонемента.
работа должна быть выполнена в корелдро. размер - визитная карточка.
Выбранный исполнитель
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