Нужно сделать 2-хсторонний абонемент для занятий йогой. На лицевой стороне будет текст и контакты, на тыльной - квадраты для отметок посещенных занятий.

Всего должно быть 4 варианта тыльной стороны - с 4-мя, 8, 12 и 16 квадратами.

Вышлю примерный образец абонемента.

работа должна быть выполнена в корелдро. размер - визитная карточка.