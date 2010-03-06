2-хсторонний абонемент

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки611 просмотров

Нужно сделать 2-хсторонний абонемент для занятий йогой. На лицевой стороне будет текст и контакты, на тыльной - квадраты для отметок посещенных занятий.

Всего должно быть 4 варианта тыльной стороны - с 4-мя, 8, 12 и 16 квадратами.

Вышлю примерный образец абонемента.

работа должна быть выполнена в корелдро. размер - визитная карточка.

15 лет назад
cyrox
125 лет
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14 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

Flash-maN
40 лет
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Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Быстрое и качественное выполнение задания, хорошая коммуникация. Я доволен.
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Заявки фрилансеров

Flash-maN
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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