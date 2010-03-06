Разработать оригинальную визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт40 заявок432 просмотра

Нужен дизайн оригинальной, запоминающаяся визитки для агентсва недвижимости, предпочтительно на черном фоне, хотя и другие варианты не исключены.

на ней будет фамилия имя телефон и сайт

15 лет назад
valse777
Валерий 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визитки

    $20

    Дизайн должен пересекаться с дизайном сайта - imashcorp.ru. сайт в стиле компании, стиль визитки - серый, темно синий и цвет эмблемы.. Исходники дизайна сайта есть в psd. Должен быть сделал в ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2-хсторонний абонемент

    $10

    Нужно сделать 2-хсторонний абонемент для занятий йогой. На лицевой стороне будет текст и контакты, на тыльной - квадраты для отметок посещенных занятий. Всего должно быть 4 варианта тыльной стороны - с 4-мя, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Листовка A4 с двумя видами рекламного дизайна

    $50

    Здравствуйте. Нужно сделать дизайн и подготовить на печать дизайн для двух компаний. Каждая из них будет занимать половину от формата А4 с внешней и внутренней стороны. В архиве представлены примерные дизайны исполнения ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Буклеты для печати

    Необходимо нарисовать коробку для программы, буклеты для печатати все параметры сообщу отдельно. Также необходимо нарисовать логотип для программы. Обязательно присылайте ссылки на ваши предыдущие работы(портфолио)

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн упаковки

    $250

    Мне необходим дизайнер для разработки упаковки. Направление: линейка бюджетных фотокамер, единая концепция для нескольких моделей. Подробности при встрече со мной и руководителем направления. Напишу, что у нас уже есть: лого, цветность, размеры ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оформление разворота А3

    $50

    Всем привет. Имеется макет формата А3 буклета, который будет использован в качестве раздаточного материала для слушателей. Тематику буклета можете узнать, прочитав текст в прикрепленном файле "text_pill.rar". Именно этот файл ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад