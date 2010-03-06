Сделать макет папки и буклета на тему евроокон

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Закрыт25 заявок331 просмотр

Папка формат A4 3+3 с карманом.

Буклет A4 12 страниц.

Полноцветные. От вас - обязательно ссылка на нормальное портфолио. Обязательно указывайте цену.

Фирменный стиль и примерное содержание - http://holzkonzept.ru

15 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров