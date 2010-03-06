# 1 — $ 15

Нужно сделать рекламный макет для свадебной фотостудии в журнал

1 страница - в готовом виде, обрезной формат - 168 х225мм, нужно добавить по 4мм - на вылеты со всех сторон, итого макет предоставляемый имеет размер 176 х 233мм

Макет принимается в Corel Draw (cdr) - версии до 12.0

К макету прилагаются: логотип в векторе , лого в jpg, фотографии которые следует разместить на макете

Фон макета долден быть как в логотипе , фотографии должны быть разбросаны хаотично , можно разместить все представленные фотографии или же часть из них.

Фозле фотографии фотографа написать Артем Кулаксыз ( шрифт выбрать , как написанный рукой , только не аккуратно подписать а можно наискосок или по верх фотографии)

Также разместить контакты : г. Одесса, ул. Гоголя 10

www.kompromat.od.ua

т. 048 701 28 89

т. 050 759 700

Дизайн хочется оригинальный и интересный, чтобы сразу бросался в глаза