Необходимо создать 2 этикетки под мороженое.
Рекламный макет
Нужно сделать рекламный макет для свадебной фотостудии в журнал
1 страница - в готовом виде, обрезной формат - 168 х225мм, нужно добавить по 4мм - на вылеты со всех сторон, итого макет предоставляемый имеет размер 176 х 233мм
Макет принимается в Corel Draw (cdr) - версии до 12.0
К макету прилагаются: логотип в векторе , лого в jpg, фотографии которые следует разместить на макете
Фон макета долден быть как в логотипе , фотографии должны быть разбросаны хаотично , можно разместить все представленные фотографии или же часть из них.
Фозле фотографии фотографа написать Артем Кулаксыз ( шрифт выбрать , как написанный рукой , только не аккуратно подписать а можно наискосок или по верх фотографии)
Также разместить контакты : г. Одесса, ул. Гоголя 10
т. 048 701 28 89
т. 050 759 700
Дизайн хочется оригинальный и интересный, чтобы сразу бросался в глаза
Похожие заказы
- $20Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Фото окон в приложении. Пленка на два окна по краям. На одной реклама окон, на другой штор. Пишите срок и цену. Ссылка на портфолио обязательна.Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт15 лет назад
Папка формат A4 3+3 с карманом. Буклет A4 12 страниц. Полноцветные. От вас - обязательно ссылка на нормальное портфолио. Обязательно указывайте цену. Фирменный стиль и примерное содержание - http://holzkonzept.ruВерстка полиграфии25 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно придумать и сделать красивый и хороший фирменный бланк.Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт15 лет назад
Вёрстка макета календарика и ярлыка.Завершен15 лет назад
Нужен дизайн оригинальной, запоминающаяся визитки для агентсва недвижимости, предпочтительно на черном фоне, хотя и другие варианты не исключены. на ней будет фамилия имя телефон и сайтВерстка полиграфии40 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Дизайн должен пересекаться с дизайном сайта - imashcorp.ru. сайт в стиле компании, стиль визитки - серый, темно синий и цвет эмблемы.. Исходники дизайна сайта есть в psd. Должен быть сделал в ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт15 лет назад
Размер 6 на 4 цветной .Тематика автошкола ( текст вышлю понравившемуся автору)Завершен15 лет назад
Дизайн постера на научную конференциюВерстка полиграфии26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужно сделать 2-хсторонний абонемент для занятий йогой. На лицевой стороне будет текст и контакты, на тыльной - квадраты для отметок посещенных занятий. Всего должно быть 4 варианта тыльной стороны - с 4-мя, ...Завершен15 лет назад