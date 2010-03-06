Необходимо создать 2 этикетки под мороженое.
Нарисовать макет пленки с рекламой 2 окна магазина
Фото окон в приложении. Пленка на два окна по краям. На одной реклама окон, на другой штор.
Пишите срок и цену.
Ссылка на портфолио обязательна.
Заявки фрилансеров
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