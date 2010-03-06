Нарисовать макет пленки с рекламой 2 окна магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок286 просмотров

Фото окон в приложении. Пленка на два окна по краям. На одной реклама окон, на другой штор.

Пишите срок и цену.

Ссылка на портфолио обязательна.

15 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров