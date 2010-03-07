Визуализация

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок197 просмотров

Надо из фотки 3 этажного сдания сделать ночной вид здания, с красочной подсветкой (дюралайт, холодный неон, т д.).

PSD файл с вырезанным и подправленным зданием предоставлю.

Готовый файл должен быть для распечатки на А4, CMIK, PSD, 300 DPI.

15 лет назад
tsweb
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8 лет назад

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