Доработка макета

Для печати на белой 3-х слойной картонной коробке нужно доработать макет:

1) Главная задача – отрисовать изделие, изображение и чертеж которого приложен в файле и находится в центре макета. Нужно, чтобы оно выглядело более доработанным, профессиональным. В файле obrazec.jpg, можно посмотреть как производится печать. Возможны только два цвета-указаны в макете.

2) Оформить макет. Перегружать не надо. Если считаете, что не хватает какой-то инфы для такого рода изделий, добавляйте.

Размер разверстки указаны в приложенном *.eps.

Сделать желательно сегодня-завтра.

Будет плюс, Если в портфолио у вас есть подобного рода работы.