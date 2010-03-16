Необходимо создать 2 этикетки под мороженое.
Минибуклет системы поиска и бронирования туров
Дизайн и вёрстка буклета презентации системы поиска и бронирования туров.
Формат A5 (альбомные) 10 листов - текст со скриншотами (6-7 скришотов)
Пример старого варианта буклета можно взять в pdf отсюда http://slil.ru/28774843 (15 Мб)
Новый отличается новыми текстами и скриншотами.
Технические требования к макету (типографии) в аттачменте
Срок сдачи макета - 14.03.2010
Выбранный исполнитель
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