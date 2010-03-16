Минибуклет системы поиска и бронирования туров

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок307 просмотров

Дизайн и вёрстка буклета презентации системы поиска и бронирования туров.

Формат A5 (альбомные) 10 листов - текст со скриншотами (6-7 скришотов)

Пример старого варианта буклета можно взять в pdf отсюда http://slil.ru/28774843 (15 Мб)

Новый отличается новыми текстами и скриншотами.

Технические требования к макету (типографии) в аттачменте

Срок сдачи макета - 14.03.2010

15 лет назад
y_avdeev
Юрий 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

KARTOGRAFO
Александр 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
Всё было сделано быстро и качественно. Из 4-х вариантов дизайна обложки можно было выбирать любой. Замечаний было мало, они носили технический характер и были мгновенно устранены. В типографии к макету вообще не было замечаний. Буду обращаться ещё.
Деловой подход, четкое тех. задание и 100% оплата, идеальный заказчик. Надеюсь на продолжение сотрудничества. С уважением Александр.

Заявки фрилансеров

KARTOGRAFO
Александр 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад