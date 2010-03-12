Разработать плакат и листовку.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт30 заявок348 просмотров

Есть почти готовые версии плаката А2 и листовки, делал дизайнер, потом пропал, от него остались картинки в jpeg формате. Нужно перерисовать и подготовить файлы для печати в типографии.

15 лет назад
martin321
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

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