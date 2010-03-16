Нужна стильная визитка ;)

Создав этот небольшой проект по созданию визитной карточки я выбрал около 5 исполнителей, работу оплатил всем - но предложенные варианты оказались мягко говоря низкого качества. В то же время работа Владимира по качеству очень отличалась в лучшую сторону - в итоге его вариант после доработки будет отправлен в печать.. Спасибо.