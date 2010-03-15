Консультация по изготовлению взиток и оборудованию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки209 просмотров

Нам нужна подробная консультация от того кто занимается типографским изготовлением визиток . задача изготавливать переодически визитки черно белые, полноцвет, с тиснением, с узорами и т.д

1)Какое используется оборудование

2)Какие материалы расходные

3)Технология изготовления

4)Какая себистоимость и окупаемость, выгода

5)Рекомендации.

Прошу писать в Аську там пообщаемся.

15 лет назад
2010-svet
Веб 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$30
1 день
Спасибо Сергею за консультацию по технологиям изготовления визиток,приятно было общаться, профессионал.
Отличный заказчик, рекомендую. Большое спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад

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