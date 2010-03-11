Книжка 70*105 сверстать

Нужно сверстать книжку указанного формата . Должно быть сделано точно как в образце. Желательно завтра к 12.00. Верстка в Quark (если можно в 5 версии, если нет, то тогда в 8). Книга использует два языка (рус/абх), шрифт приложен. Бюджет 4 000 р, оплата Яндекс мани или нал. в Москве, кто может дешевле пишите. если есть образец вашей верстки в PDF киньте посмотреть.

Образец качать здесь http://narod.ru/disk/18686915000/Stihi.zip.html