Необходимо разработать дизайн упаковки и инструкции к персональному трекеру. Все материалы с описанием находятся во вложениях. Перед тем как приступить к верстке материалов, необходимо предложить концептуальный внешний вид (лицо) упаковки и инструкции, ...
Книжка 70*105 сверстать
Нужно сверстать книжку указанного формата . Должно быть сделано точно как в образце. Желательно завтра к 12.00. Верстка в Quark (если можно в 5 версии, если нет, то тогда в 8). Книга использует два языка (рус/абх), шрифт приложен. Бюджет 4 000 р, оплата Яндекс мани или нал. в Москве, кто может дешевле пишите. если есть образец вашей верстки в PDF киньте посмотреть.
Образец качать здесь http://narod.ru/disk/18686915000/Stihi.zip.html
Заявки фрилансеров
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