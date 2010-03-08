Дизайн упаковки и инструкции/фирменный стиль

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки818 просмотров
#1$100

Необходимо разработать дизайн упаковки и инструкции к персональному трекеру.

Все материалы с описанием находятся во вложениях. Перед тем как приступить к верстке материалов, необходимо предложить концептуальный внешний вид (лицо) упаковки и инструкции, который должен выглядеть в едином стиле.

БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ 2 ВАРИАНТА: ЛИЦО УПАКОВКИ И ЛИЦО ИНСТРУКЦИИ, так как размер и ориентация этих двух материалов разная, но все должно быть выполнено в едином стиле

Тот, кто в конкурсе предложит наиболее интересный варианта стиля и будет дорабатывать материалы (верстать).

Немного о продукте: GH 3000 представляет собой мобильный телефон с интегрированным А-GPS-приемником. Это устройство предназначено для слежения за перемещением и защиты людей, груза или других вещей. A-GPS-приемник позволяет определять местонахождение устройства и передавать полученные данные. Устройство имеет возможность передавать голосовые сообщения, то есть может использоваться как мобильный телефон.

Наиболее близкие объекты которые могут использоваться в дизайне: космические спутники, защищенные дети (наиболее интересный объект), защищенные пожилые люди, защищенные ценности и грузы

Во вложении референсы, которые нам показались интересными, но используются уже другими, поэтому их можно использовать только как направление

Корпоративные цвета: зеленый, синий, серый (см в логотипе), которыми и желательно наполнить дизайны.

Все материалы во вложениях

Если будут дополнительные вопросы, то пишите в личку

15 лет назад
sliczny
Петр 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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