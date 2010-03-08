Создание рекламных материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт30 заявок355 просмотров

Необходимо сделать флаер (совместная акция с другой компанией), плакат А3, банер (наружка) . Обязательно чувство вкуса, стиля, креативность.

15 лет назад
marichk_a
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рекламный макет

    $15

    Нужно сделать рекламный макет в журнал фирме, которая занимается изготовлением тортов 1 страница - в готовом виде, обрезной формат - 168 х225мм, нужно добавить по 4мм - на вылеты со всех сторон, итого ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Визуализация

    Надо из фотки 3 этажного сдания сделать ночной вид здания, с красочной подсветкой (дюралайт, холодный неон, т д.). PSD файл с вырезанным и подправленным зданием предоставлю. Готовый файл должен быть для распечатки ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка макета

    $100

    Для печати на белой 3-х слойной картонной коробке нужно доработать макет: 1) Главная задача – отрисовать изделие, изображение и чертеж которого приложен в файле и находится в центре макета. Нужно, чтобы оно выглядело ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Минибуклет системы поиска и бронирования туров

    Дизайн и вёрстка буклета презентации системы поиска и бронирования туров. Формат A5 (альбомные) 10 листов - текст со скриншотами (6-7 скришотов) Пример старого варианта буклета можно взять в pdf отсюда http://slil.ru/28774843 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рекламный макет

    $15

    Нужно сделать рекламный макет для свадебной фотостудии в журнал 1 страница - в готовом виде, обрезной формат - 168 х225мм, нужно добавить по 4мм - на вылеты со всех сторон, итого макет предоставляемый имеет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать макет папки и буклета на тему евроокон

    Папка формат A4 3+3 с карманом. Буклет A4 12 страниц. Полноцветные. От вас - обязательно ссылка на нормальное портфолио. Обязательно указывайте цену. Фирменный стиль и примерное содержание - http://holzkonzept.ru

    Верстка полиграфии25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать оригинальную визитку

    Нужен дизайн оригинальной, запоминающаяся визитки для агентсва недвижимости, предпочтительно на черном фоне, хотя и другие варианты не исключены. на ней будет фамилия имя телефон и сайт

    Верстка полиграфии40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад