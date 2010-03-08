Нужно сделать рекламный макет в журнал фирме, которая занимается изготовлением тортов 1 страница - в готовом виде, обрезной формат - 168 х225мм, нужно добавить по 4мм - на вылеты со всех сторон, итого ...
Создание рекламных материалов
Необходимо сделать флаер (совместная акция с другой компанией), плакат А3, банер (наружка) . Обязательно чувство вкуса, стиля, креативность.
Заявки фрилансеров
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