Создание цветного рекламного модуля для газеты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок302 просмотра

Создание цветного рекламного модуля для газеты 128х81

15 лет назад
Smith-Wesson
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bigel
Елена 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Елена запросила цену ниже, чем у других, выполнила три рабочих варианта макета, и потом без проблем внесла необходимые исправления. Работа сделана раньше срока, я остался доволен.
С Дмитрием приятно было работать. Задание понятно + все уточняющие ответы, оплата вовремя. А что еще нашему брату надо?

Заявки фрилансеров

bigel
Елена 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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