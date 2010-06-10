Smith-Wesson

Дмитрий Smith-Wesson

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Fat76
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$33
10 баллов
15 лет назад
Требуется дизайн флеш-баннеров
Дмитрий - отличный заказчик. Все задания точно формулируются, предоставляются все необходимые материалы! Быстрое согласование и оплата! Вообщем всё ОК :)
Искал флеш-дизайнера на постоянной основе. Остановился на Илье, начали работать. Чувствуется креативность.
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alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Гиф-баннер 80х60
Дмитрий ставит четкое задание потому его легко выполнять. Рекомендую сотрудничать!
Александр сделал баннер в два раза дешевле, чем было предложено, и очень быстро. Скорее всего, будем работать с ним постоянно.
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bigel
Елена 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Создание цветного рекламного модуля для газеты
С Дмитрием приятно было работать. Задание понятно + все уточняющие ответы, оплата вовремя. А что еще нашему брату надо?
Елена запросила цену ниже, чем у других, выполнила три рабочих варианта макета, и потом без проблем внесла необходимые исправления. Работа сделана раньше срока, я остался доволен.
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tremery
47 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Перерисовать схему движения транспорта
Понравилось работать с Дмитрием, четкоя постановка задачи, своевременная и полная оплата.
Понравился результат проделанной работы (рисование схем движения), быстро и качественно. Цена ниже, чем у многих исполнителей.
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