Smith-Wesson

Направляю Вам исходник интернет-баннера, который у нас есть: его нужно подогнать по размерам, и убрать кадр с подгружаемыми модулями. Вместе с Х-трейлом вначале должна выезжать фраза «Nissan X-trail», «2010». Когда начинается кадр с дорогой появляется ...