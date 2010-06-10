Smith-Wesson

Перевод резюме с русского на английский
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $33
Требуется дизайн флеш-баннера, размер - 728х180, тянущийся на 100%. Срок изготовления - 1 день.Баннеры5 заявокЗакрыт13 лет назад
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ Целью выполнения услуг по модификации программного обеспечения для сайта профессионального сообщества «Социальная защита Югры» является подготовка технического решения для создания единой системы дистанционной он-лайн аттестации работников государственной системы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем разработчика сайта с интернет-магазином на 1С-Битриксе. По итогам работы, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по другим проектам. Лицензия для Битрикса остается за нами. Нужен интернет-магазин с индивидуальным дизайном (не очень ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Краткое ТЗ в аттаче. Предлагайте ваши цены. Примерный срок создания сайта - в течение 1 месяца.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создать сайт-визитку (до 10 страниц) на Джумле с шаблонным дизайном. Вся информация для сайта готова. Интересует минимальная цена и кратчайшие сроки.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $33
Техзадание пришлю по почте. Создание флеш-баннера "с нуля". Есть лого в Кореле и картинки.Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется срочно адаптировать три баннера для разных площадок. Размер менять не надо, только уменьшить вес без потери качества и проверить по техтребованиям площадок.Баннеры10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер флэш- и гиф-баннеров на постоянную удаленную работу. Регулярный заказ баннеров по следующим ценам: 1. Дизайн баннера "с нуля" - 1000 р. 2. Ресайз баннера, ...Закрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется создание логотипа для городского портала (yarland.ru). На русском и английском (один шрифт). От Вас стоимость и примеры работ.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер флэш-баннеров на постоянной основе. Условия: 33$ за баннер, быстрота выполнения, возможна предоплата. Обычный объем заказов - от 5 баннеров в месяц.Завершен15 лет назад
- $20
Гиф-баннер 80х60, с рекламой раздела сайта - Карты Ярославля - http://yarland.ru/map/Завершен15 лет назад
По запросам: недвижимость ярославля, ярославль недвижимость и т.п. Адрес: dom.yarland.ru Для скептиков: раздел заработал месяц назад, без раскрутки - 11 -15 места.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Продвинуть сайт в Тор-10 Яндекса по России. Сайт: nashe-sp.ru Запросы: - спецодежда - рабочая обувь - средства индивидуальной защиты - противопожарное оборудованиеПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт15 лет назад
Создание шаблона удостоверения журналиста в КорелеИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Срочно сделать баннер.Баннеры4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Направляю Вам исходник интернет-баннера, который у нас есть: его нужно подогнать по размерам, и убрать кадр с подгружаемыми модулями. Вместе с Х-трейлом вначале должна выезжать фраза «Nissan X-trail», «2010». Когда начинается кадр с дорогой появляется ...Баннеры1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Администрирование сервера. Начальная настройка и постоянное обслуживание.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $10
Создание цветного рекламного модуля для газеты 128х81Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Перерисовать схемы движения городского транспорта - сделать 4 схемы по каждому виду транспорта - трамвай, троллейбус, автобус, маршрутное такси. Убрать водяные знаки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад