Разработка макетов для
- наружной рекламы
биллборды, ситилайты, оформление витрин, штендеры, банеры, светодизайн;
- полиграфии
визитки, листовки, буклеты, календари;
верстка книг, журналов.
- сувенирной продукции
- трехмерные эскизы
навесов, козырьков, остановочных комплексов из поликорбоната,
проекты детских площадок.
Видеомонтаж
РАбота в: Illustrator, CorelDraw, Photoshop, InDesign, Premiere 6.0, Adobe After effect 5.5, 3D MAX 7
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Понравился результат проделанной работы (рисование схем движения), быстро и качественно. Цена ниже, чем у многих исполнителей.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Дмитрием, четкоя постановка задачи, своевременная и полная оплата.
$5
10 баллов
15 лет назад
Сделал все быстро, полностью разобрался сам с заданием, не пришлось даже ничего подсказывать. И, самое главное, сделал за сумму в 5 раз меньшую других предложений.