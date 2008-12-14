tremery

Эдуард Майлунец tremery

 
45 летУкраина/Запорожье
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Разработка макетов для

- наружной рекламы

биллборды, ситилайты, оформление витрин, штендеры, банеры, светодизайн;

- полиграфии

визитки, листовки, буклеты, календари;

верстка книг, журналов.

- сувенирной продукции

- трехмерные эскизы

навесов, козырьков, остановочных комплексов из поликорбоната,

проекты детских площадок.

Видеомонтаж

РАбота в: Illustrator, CorelDraw, Photoshop, InDesign, Premiere 6.0, Adobe After effect 5.5, 3D MAX 7

Отзывы заказчиков
Smith-Wesson
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Перерисовать схему движения транспорта
Понравился результат проделанной работы (рисование схем движения), быстро и качественно. Цена ниже, чем у многих исполнителей.
Понравилось работать с Дмитрием, четкоя постановка задачи, своевременная и полная оплата.
Ответный отзыв
vic306
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Логотип по образцу
Сделал все быстро, полностью разобрался сам с заданием, не пришлось даже ничего подсказывать. И, самое главное, сделал за сумму в 5 раз меньшую других предложений.