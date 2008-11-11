vic306

Виктор Игнатенко vic306

 
42 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обзорная статья по лазерной эпиляции

    $7

    Необходимо написать обзорную статью по лазерной эпиляции, которая бы полностью раскрывала суть процедуры и качественно отличалась от других на эту тему, размещенных в Интернете. Ни в коем случае не компиляция, рерайт из других источников! Статья ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Шаблон для Wordpress

    $50

    Структура как на рисунке upload.com.ua/get/900872693/ Основа дизайна – KeeSheep Wordpress Theme от keedie.net. Использование таких же рисунков для фона не обязательно. Главное сохранить общую цветовую гамму. Мелочи в переписке.

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для Wordpress

    $50

    1. За основу нужно взять этот шаблон http://www.eblogtemplates.com/skittlish/ 2. Нужно написать шаблон с нуля, структурно он должен быть похож на стандартный шаблон classic, чтобы в дальнейшем можно было легче его редактировать. 3. Шаблон должен быстро загружаться. 4. Интересует ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип по образцу

    Необходимо нарисовать в векторе не точное, но максимально похожее изображение логотипа sape.ru (вид головы сверху). Требования к рисунку: Векторное изображение должно быть в формате .cdr 12-й версии. Области не должны иметь границ, задание цвета, толщины и стиля ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вставить flash баннеры в header сайта на wordpress

    $10

    1 баннер 468х60 должен располагаться справа от названия блога, 2 других, тоже 468х60, под горизонтальным меню со страницами. Шаблон http://wordpress.org/extend/themes/adsimple, форма поиска и перечень страниц, расположенные справа от названия блога не нужны.

    WordPressСайт на WordPressFlash
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
lady-elena
Елена 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Обзорная статья по лазерной эпиляции
Задача поставлена четко, предоставлены все необходимые данные. Моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Получил качественную статью по эстетической медицине. Выполнено вовремя, все согласно ТЗ. Результатом доволен.
Ответный отзыв
Chaika88
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Изменение шаблона Wordpress для вставки баннеров
Хороший заказчик
Быстро и дешево сделал небольшую работу.
Ответный отзыв
dimaws
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Вставить flash баннеры в header сайта на wordpress
При личном общении заказчик достаточно полно описал задачу. В процессе разработки корректировал желаемое расположение баннеров в плоть до пикселей. Это очень важно, т.к. если бы он этого не делал пришлось бы делать всю работу заново. Надежный человек.
Задание было хоть и несложное, но было выполнено даже досрочно. Заинтересовал тем, что начал выполнение задания и показал наброски еще до одобрения.
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