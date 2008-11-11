Необходимо написать обзорную статью по лазерной эпиляции, которая бы полностью раскрывала суть процедуры и качественно отличалась от других на эту тему, размещенных в Интернете. Ни в коем случае не компиляция, рерайт из других источников! Статья ...
- $7Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно изменить шаблон сайта vpostovom.ru таким образом, чтобы в шапке отображались 3 баннера (расположение как на liveseo.org). Большой баннер должен быть 640х80, меньшие - 468х60.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Структура как на рисунке upload.com.ua/get/900872693/ Основа дизайна – KeeSheep Wordpress Theme от keedie.net. Использование таких же рисунков для фона не обязательно. Главное сохранить общую цветовую гамму. Мелочи в переписке.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
1. За основу нужно взять этот шаблон http://www.eblogtemplates.com/skittlish/ 2. Нужно написать шаблон с нуля, структурно он должен быть похож на стандартный шаблон classic, чтобы в дальнейшем можно было легче его редактировать. 3. Шаблон должен быстро загружаться. 4. Интересует ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо нарисовать в векторе не точное, но максимально похожее изображение логотипа sape.ru (вид головы сверху). Требования к рисунку: Векторное изображение должно быть в формате .cdr 12-й версии. Области не должны иметь границ, задание цвета, толщины и стиля ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
1 баннер 468х60 должен располагаться справа от названия блога, 2 других, тоже 468х60, под горизонтальным меню со страницами. Шаблон http://wordpress.org/extend/themes/adsimple, форма поиска и перечень страниц, расположенные справа от названия блога не нужны.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад