Добрый день ! Есть сайт OfficeNaprokat.ru, продающий офисные услуги в Москве. Услуги расписаны подробно. Задача 1 – доработать дизайн сайта, выполнить графическое оформление, иллюстрирующее предлагаемые услуги (анимация, комиксы, ...
Шаблон для Wordpress
Структура как на рисунке upload.com.ua/get/900872693/
Основа дизайна – KeeSheep Wordpress Theme от keedie.net.
Использование таких же рисунков для фона не обязательно. Главное сохранить общую цветовую гамму.
Мелочи в переписке.
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