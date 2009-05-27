Здравствуйте! ЭТАП №1 http://manity.ru/ - пример вот сайт Что нужно 1 вместо всей лабуды (новости и тд) что под шапкой нужно нарисовать и разместить красиво 9 ...
Сделать дизайн сайта
Срочно нужен дизайн интеллектуально- игрового сайта. Состоять будет из 5 ссылок «Главная», «Игра», «Демо-игра», "Гостевая" и "Техподержка" Можно и шаблонный вариант, важно оригинальность и соответствие с тематикой сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $35
Здравствуйте. Нужен дизайн для женского сайта. Одна страница, без верстки. В аську и приват не писать. Просто показывайте портфолио. Материалы в атаче. То как сайт будет выглядеть, нарисовала заказчица от руки. Смотрим файл ...Завершен16 лет назад
- $300
Прошу внимания, нам нужен дизайн сайта, для ООО "СКОРОПОЛИС" Требования к дизайн сайту - двух цветовая гамма - теплые тона, голубой, жёлтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, бирюзовый, светло бежевый, синий. Приятно ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Разработка Шапки Техническое задание предоставлю исполнителю работы которые понравятсяДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте, дамы и господа. Мне необходимо вместе с вами разработать дизайн...вроде бы обыкновенное задание, не отличающееся от остальных...есть одно НО...мне нужна сказка, абсолютный нестандарт - дизайн, который при взгляде на него остается ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Проект музыкальный, onmusic.kz, дизайн этот делал сам, поэму многим не нравится, хочу чтобы вы постарались сделать такой дизайн - чтобы пользователь был в шоке от красоты, подбора цветов, и легкости "шаблона".Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен дизайн для сайта на oscommerce, тематика интернет магазин мебели.Завершен16 лет назад
Требуется сделать обновление главной странички (а, возможно, и других, как пойдет). Внимание должно быть уделено главным образом привлекательности цен на кредиты для фотобанков, сделать все более оригинальным и привлекательным, особенно кнопочки оплаты Webmoney и Яндекс.Деньги. ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть сайтик: http://kornoff.net/puzair.ru/ Надо поменять шапку и центральную часть (трубу на провод). коротко ТЗ такое: --- Картинка в верхней части страницы (мужчина/девушка в костюме за столом, перед ним ноутбук, ...Завершен16 лет назад
- $500
Требуется грамотный человек для создания сайта района с форумом и т.п. Движок - Джуммла.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт16 лет назад