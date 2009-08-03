Изменить концепт сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки243 просмотра

Есть сайтик: http://kornoff.net/puzair.ru/

Надо поменять шапку и центральную часть (трубу на провод).

коротко ТЗ такое:

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Картинка в верхней части страницы

(мужчина/девушка в костюме за столом, перед ним ноутбук, рядом горит лампа. Может, картинка из офисной жизни или с промышленным уклоном – оранжевая каска, синий комбез, нужно обсудить варианты). шапка должна раскрывать тему монтажа обслуживания проектирования энергосетей.

К картинке снизу подходит кабель

(кабель расходится перед картинкой на 3 жилы и свинчивается c ее рамкой гайками.)

6 разделов в рамках (к каждому так подводится кабель):

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собственно работы найти картинку, доваять коллаж и нарисовать кабель электрический.

исходники (psd макет) сайта, и дополнительный графический материал, который поможет в работе, предоставлю по требованию.

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на биржу хожу редко, так что пожалуйста сразу стучите в ICQ 315107506. с ссылкой на подобные работы (энергетика) и ценой и сроками (сроки желательно вечер сегодня утро завтра). Оплата вебманями\ядом. если москва то налом. если минск то налом.

16 лет назад
free_korn
Павел 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$100
1 день
Всё ок
Поработали с Павлом на славу!

Заявки фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад

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