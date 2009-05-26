Приватный проект для ernestos

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки163 просмотра

Создание сайта.

16 лет назад
umka223
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ernestos
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$300
2 дня
Очень грамотный дизайнер и приятный человек. Умеет сделать "вкусно")) Продолжаем сотрудничать) Рекомендую!))
Как всегда, только положительные эмоции от сотрудничества! Благодаря постоянному нахождению на связи, четкому тз и оперативным ответам на вопросы, работать было приятно и удобно. Оплата поступала незамедлительно. Спасибо

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ernestos
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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