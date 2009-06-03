Требуется дизайн для сайта в стиле WEB 2.0

Есть небольшая работка.. Тут нужны знания html, css .. Вот задание: 1) Если добавить ссылку на " Вход Регистрация" Текст станет меньше... 2) Если добавить ссылку на "ДА НЕТ" (ВАМ УЖЕ ЕСТЬ 18 ...