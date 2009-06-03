Требуется дизайн для сайта в стиле WEB 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка439 просмотров

Сайт игровой, азантный, требуется дизайн, с версткой или без.

интересует цена, сроки портфолио

если интересно то подробнее отвечу в личку.

16 лет назад
Pavel26
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Ch5tr
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$200
999 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный человек в общении. Четко ставит цель, отличный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Ch5tr
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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