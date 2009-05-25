Нарисовать сайт о продаже авто + html вёрстка

Нужно нарисовать сайт на тему продажи авто, т.е. сайт оказывает услуги в помощи по продаже авто, дизайн нужен не сложный, простой как на примере в скриншоте.

http://img7.imageshack.us/img7/3595/f485125d536203.png

Дизайн должен такой чтобы меню было с иконками по горизонтали, чтобы при попадании в любой из пунктов меню были подразделы меню.

Также желательна вёрстка.