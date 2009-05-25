Качественный дизайн для гостиницы. Название "Золотой клен". Логотип такого плана maplegold.ru то есть лист и название. Полное ТЗ с исполнителем. Типовые страницы страницы: Главная, второстепенная, галерея (фотографии), статьи, отзывы, бронирование.
Дизайн портала
Необходим интересный и удобный дизайн портала приятных тонов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
В наличии сайтик, http://windows777.ru/index.php?do=beauty - конкурс красоты (в стадии разработки) - движек ДЛЕ 7.5 Нужен дизайн для этого создания (предоставленный шаблон для движка дле). Что хочу? 1) Строгие цвета: красный, черный, ...Завершен16 лет назад
- $30
Шаблон сверстан (div + css) и поставлен на дле8, имеются макеты psd и сам шаблон и верстка автора. Посмотреть шаблон можно тут - www.hitchkok.z52.ru Нужно сделать: 1. Натянуть картинки соответственно ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн партнерского ххх-сайта знакомств.требование одно-если посетитель зашел на этот сайт,то не уйдет хотя бы потому,что ооочень все красиво.бюджет кризисный!Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $7
Есть небольшая работка.. Тут нужны знания html, css .. Вот задание: 1) Если добавить ссылку на " Вход Регистрация" Текст станет меньше... 2) Если добавить ссылку на "ДА НЕТ" (ВАМ УЖЕ ЕСТЬ 18 ...Завершен16 лет назад
- $30
Нарисовать дизайн и сверстать сайт-визитку для конторы, занимающейся администрированием серверов на Linux. Особых наворотов не надо. Скроно, и со вкусом чтоб было.Завершен16 лет назад
- $1000
Необходим web-дизайнер/художник-дизайнер для создания дизайна сайтов наших компаний. Опыт работы от 2-х лет, желательно художественное образование, портфолио. Кандидат должен находиться в г. Киеве.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нарисовать дизайн для сайта художников. Требования: Верх: верхний левый угол - лого (предоставляется) доп. горизонтальное меню - 4-5 пунктов верх. правый угол - пиктограммы (главная, карта, мэйл) или телефоны ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать дизайн для сайта http://www.montessori-mir.ru/ Монтессори - это была такая женщина Мари, итальянка, по ее методике обучают детей - более эффективная система обучения чем то, что мы как обычные советские люди получали в ...Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим дизайнер для разработки дизайна сайта стоматологического центра. Дизайн должен быть строгим и современным. В дизайне необходимо использовать элементы фирменного стиля компании (логотип и изображение). Жду Ваших предложений. Писать строго в ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт16 лет назад