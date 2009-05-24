Разработка дизайна сайта

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Закрыт51 заявка536 просмотров

Необходим дизайнер для разработки дизайна сайта стоматологического центра.

Дизайн должен быть строгим и современным.

В дизайне необходимо использовать элементы фирменного стиля компании (логотип и изображение).

Жду Ваших предложений.

Писать строго в личку!

16 лет назад
web-st
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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