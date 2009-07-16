Дизайн сайта (две страницы): стартовая и каталог

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен99 заявок792 просмотра

Для сайта по продаже сувенирки (футболки, кружи, некий аналог cafepress(dot)com)

нужно сделать дизайн двух основных страниц: стартовой и каталога

базовая концепция страниц и наброски каталога есть, главное - отрисовать это в приятном стильном виде.

16 лет назад
os
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$300
5 дней
Дизайнер подошёл к работе творчески, было предложено несколько интересных оригинальных вариантов. Результатом остались довольны.
Спасибо, очень интересно было с Вами сотрудничать! Четкое тз и быстрые корректировки макетов делали работу приятной и плодотворной. Оплата поступила незамедлительно. Буду рада такому заказчику и в будущем! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад

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