Необходимо создать шаблон для сайта + 3 баннера к нему..... - CMS (прислушаемся к исполнителю) - Тематика сайта - Пассажирские перевозки, а именно ТАКСИ - Т.З. нет никакого - Цветов определенных ...
Дизайн + вёрстка
Необходимо сделать мега-лёгкий html-шаблон в стиле http://www.thematicmedia.ru
Т.е должно присутствовать: лого, меню(2-х уровневое) и текст.+ какой-то красивый эффект, который бы переключал страницы.
Заявки фрилансеров
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