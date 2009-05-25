Дизайн + вёрстка

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок252 просмотра

Необходимо сделать мега-лёгкий html-шаблон в стиле http://www.thematicmedia.ru

Т.е должно присутствовать: лого, меню(2-х уровневое) и текст.+ какой-то красивый эффект, который бы переключал страницы.

HTML
16 лет назад
m31
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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