Концепт дизайна для сайта

Необходим концепт-дизайн сайта. Почему концепт-дизайн - дело в том, что планируется сделать семейство сайтов, посвященных одному разноплановому человеку - это и его искусство и его работа. И должен быть определенный общий стиль или связующий элемент для всех этих сайтов. Возможно, таким элементом может быть лого.

На очереди пока первый сайт. Самое важное, что необходимо - дизайнерская идея, объединяющая сайты.