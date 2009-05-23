Концепт дизайна для сайта

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Закрыт42 заявки511 просмотров

Необходим концепт-дизайн сайта. Почему концепт-дизайн - дело в том, что планируется сделать семейство сайтов, посвященных одному разноплановому человеку - это и его искусство и его работа. И должен быть определенный общий стиль или связующий элемент для всех этих сайтов. Возможно, таким элементом может быть лого.

На очереди пока первый сайт. Самое важное, что необходимо - дизайнерская идея, объединяющая сайты.

16 лет назад
vakh
66 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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