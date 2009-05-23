Краткие требования: Исправить недочеты дизайна Адаптировать установленные модификации под дизайн Заменить одну из модиикаций (D22 Shoutbox ) и адаптировать ее под дизайн Исправить мелкие недочеты адаптации модификаций, проведенной ранее( не ...
Дизайн сайта ночного клуба
Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн сайта ночного стриптиз клуба "Cazanova Lounge".
Сайт этого клуба есть, но он не удовлетворяет заказчиков, необходим редизайн.
Сайт: http://cazanova.com.ua
Когда человек увидит сайт у него должны возникать ассоциации с богатством заведения, пышности, красоты, спокойной обстановки и т.д.
Должны присутствовать эротические мотивы, но они не должны быть навязчивыми. Не нужно вульгарщины и много голых женщин. Дизайн должен быть в одно время сдержаным и красивым, стильным.
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