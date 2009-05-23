Дизайн сайта ночного клуба

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок649 просмотров
#1$

Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн сайта ночного стриптиз клуба "Cazanova Lounge".

Сайт этого клуба есть, но он не удовлетворяет заказчиков, необходим редизайн.

Сайт: http://cazanova.com.ua

Когда человек увидит сайт у него должны возникать ассоциации с богатством заведения, пышности, красоты, спокойной обстановки и т.д.

Должны присутствовать эротические мотивы, но они не должны быть навязчивыми. Не нужно вульгарщины и много голых женщин. Дизайн должен быть в одно время сдержаным и красивым, стильным.

16 лет назад
fr1m1nder
Иван 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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