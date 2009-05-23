Дизайн сайта ночного клуба

# 1 — $

Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн сайта ночного стриптиз клуба "Cazanova Lounge".

Сайт этого клуба есть, но он не удовлетворяет заказчиков, необходим редизайн.

Сайт: http://cazanova.com.ua

Когда человек увидит сайт у него должны возникать ассоциации с богатством заведения, пышности, красоты, спокойной обстановки и т.д.

Должны присутствовать эротические мотивы, но они не должны быть навязчивыми. Не нужно вульгарщины и много голых женщин. Дизайн должен быть в одно время сдержаным и красивым, стильным.