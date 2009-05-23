Поправить Форум IPB 2.3.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки121 просмотр

Краткие требования:

Исправить недочеты дизайна

Адаптировать установленные модификации под дизайн

Заменить одну из модиикаций (D22 Shoutbox ) и адаптировать ее под дизайн

Исправить мелкие недочеты адаптации модификаций, проведенной ранее( не реагируют некоторые кнопки, открываются по запросу пустые окна)

Исправить один блок меню(правильно разместить на нем ссылки, лишнее убрать)

Требования к исполнителю:

ОБЯЗАТЕЛЬНО отличное знание движка ipb

Готовность работать без предоплаты(возможно лучшим вариантом будет СБС)

Готовность поддерживать контакт с заказчиком

Скорость работы

Указывайте пожалуйста срок, сумму оплаты, способ оплаты и Ваш опыт работы с движком

Оценить объем можно тут http://4you-well.com/7world/

16 лет назад
Roxy25
Lilu Roxy 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Шапка для сайта

    Нужен человек который будет делать шапки для моих сайтов. заказов будет гдето 10 - 20 в неделю Цена 2 долара за шапку. Эсли понравиться буду давать по 3.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Строгий дизайн для сайта

    Дизайн для сайта компании, занимающейся разработкой технической документации рассмотрю все варианты, отдам предпочтение исполнителям у которых есть работы близкие к данной теме дизайн строгий, без излишеств, но в то же время ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн gefestmoscow.com

    Нужно сделать редизайн http://gefestmoscow.com/ Требуется только дизайн. Верстальщик есть. По стилю ориентируемся на: http://www.pik-estate.ru/index.html http://www.mirax.ru/ http://rivereign.ru/ http://discoveryhomes.ru/ http://www.greengrass.ru/ http://www.ecomash.ru/ http://www.vdgb.ru/ Это то, что ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен Web 2.0 дизайн сайта

    $250

    Требуется очень грамотный редизайн сайта машинного переводчика www.conveythis.com. Главное требование: безупречная простота и минимализм. В то же время нужен такой дизайн, чтобы конкуренты "догнали" нас лет эдак через 5, т.е. дезайн не на день, ...

    CSS
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Технический дизайн электронных магазинов

    Получая от своих заказчиков дизайн только нескольких основных страниц электронного магазина, нам нужно сделать дизайн всех "технических" страниц по примеру, т.е. с использование уже разработанного стиля. Для разработки сайтов используется ...

    Magento
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Нужен несложный, но в то же время проработанный диз. Логотип прилагается. Полное ТЗ - лично. Без предоплаты.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать шапку

    $50

    Добрый день , нужно разработать "шапку" для сайта www.sibdog.ru сейчас она очень большая и не функциональная нравиться шапка на сайте http://pitomec.ru/ Нужно что то подобное. чтобы было симпотично и функционально чтобы можно было ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад