Нужен Web 2.0 дизайн сайта

# 1 — $

Требуется очень грамотный редизайн сайта машинного переводчика www.conveythis.com.

Главное требование: безупречная простота и минимализм. В то же время нужен такой дизайн, чтобы конкуренты "догнали" нас лет эдак через 5, т.е. дезайн не на день, не на два, а на долгие годы, чтобы смотрелось обалденно. Предпочтений к цвету особых нет.

Нужен DIV, CSS и все images.